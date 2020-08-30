Новшества на Надеждинском заводе

ОАО «Уралмеханобр» (научно–исследовательский и проектный институт в составе Уральской ГМК) выступил генеральным проектировщиком комплекса по производству и нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе.

Проект является одним из этапов Серной программы — крупнейшей экологической инициативы «Норникеля» и направлен на кардинальное улучшение окружающей среды региона, которое будет достигнуто в результате снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Проект предусматривает строительство на территории завода комплекса по производству серной кислоты из отходящих металлургических газов с последующей её нейтрализацией. Помимо основных технологических сооружений, участок включает в себя систему транспортировки, состоящую из нескольких километров эстакад пульповодов и водоводов, а также комплекс энергообеспечения.

Вода, используемая в технологическом процессе, будет осветлена и возращена в производство. Также вторично будет использовано и потреблённое при производстве серной кислоты тепло. Его направят на обогрев зданий и сооружений комплекса.

В июне текущего года получено положительное заключение Главгосэкспертизы России по проектной документации и инженерным изысканиям по строительству необходимых зданий и сооружений комплекса. Сейчас работы по проекту вышли на стадию практической реализации.