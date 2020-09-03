Урбан-форум подошёл к концу

Совсем недавно прошёл урбан-форум, на котором активно обсуждался проект общественных пространств по адресам: Талнахская, 48 (Центральный район) и Енисейская, 22-28 (Талнах). Главными темами стали: функциональное наполнение каждого участка; какие покрытия лучше использовать и каким способом осуществлять озеленение; каким будет детское и спортивное оборудование.

Организаторы поделились некоторыми решениями, которые станут изюминкой. Первое – возведение уличной сцены для проведения различных мероприятий на Талнахской. Второе – размещение площади для спортивных игр на Енисейской. Но остались и открытые вопросы, которые ещё нужно решить.

Запись трансляции форума можно посмотреть на YouTube https://youtu.be/NzPgwQg5E7U.

Организаторы отметили, что на этом участие горожан не заканчивается. В Viber созданы чаты по каждому объекту, где будет продолжаться обсуждение общественных пространств. Для архитекторов важно ваше мнение.

Центральный район, Талнахская, 48: https://invite.viber.com/?g=OqnvJ2TADEyA1JXIhkt4PRGwlad0GF_B

Талнах, Енисейская, 22-28: https://invite.viber.com/?g=m6rv3iPADEwEQ0T0-Ty_rv8NbphA3UrQ