Продолжается опрос в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Какими же будут сквер в районе ул. Енисейской, 22-28, и двор на ул. Талнахской, 48, решать только вам. Организаторы проекта создали онлайн-опрос, где каждый может оставить свои предложения.

Активная ссылка на онлайн-анкету:

https://forms.gle/rEBFPYamHERXpbMx8

А совсем скоро пройдёт урбан-форум, где совместно с архитектурной мастерской «Тектоника» пройдёт обсуждение этих двух площадок.