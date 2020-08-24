МАУ ИЦ «Норильские новости»

Урбан-форум

Урбан-форум

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Урбан-форум

Проектировщики продолжают собирать мнения горожан, как, на их взгляд, должны измениться общественные пространства нашего города.

Урбан-форумУрбан-форум

Продолжается опрос в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Какими же будут сквер в районе ул. Енисейской, 22-28, и двор на ул. Талнахской, 48, решать только вам. Организаторы проекта создали онлайн-опрос, где каждый может оставить свои предложения.

Активная ссылка на онлайн-анкету:

https://forms.gle/rEBFPYamHERXpbMx8

А совсем скоро пройдёт урбан-форум, где совместно с архитектурной мастерской «Тектоника» пройдёт обсуждение этих двух площадок.

24 августа в 12:42 340
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