Урбан-форум

Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по благоустройству, рассказал, сумели ли создать какое-то видение во время обсуждений или еще остались какие-то вопросы:

«Конечно, первым пунктом обсуждения стало озеленение. Это очень важно для нашей территории, и было решено, что более 60% площадок будут покрыты зеленью. Вторым моментом стали малые архитектурные формы, а именно: детское и спортивное оборудование, арт-объекты, на которых мы заострили внимание. На дворе 21 век, и хочется, чтобы это было современно и ново. Возможно, они будут трансформироваться из одной формы в другую, либо будут внесены другие новшества».

Роман Потапенко, председатель молодёжного парламента, вдохновился предложенным проектом:

«Мне очень понравились предложенные идеи, а именно – модульное устройство площадок, которые можно трансформировать под каждое мероприятие. Идея с зонированием мне кажется самым удачным решением. В пределах одного пространства будут сочетаться и спорт, и детское оборудование, и зелень, и, главное, арт-объекты, которые будут вносить новизну во внешний вид привычных для нас мест».