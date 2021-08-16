Урок созидания

Реализацией проекта занимается компания «Норникель» в рамках четырёхстороннего соглашения. Общая площадь пятиэтажного здания, рассчитанного на 1100 учащихся, - 22 969 квадратных метра. Новая школа будет располагать и большой прилегающей территорией, на которой разместятся стадион и зона отдыха. На зиму стадион превратят в каток, а беговую дорожку вокруг него - в лыжную трассу.

Здание школы, по задумке проектировщиков, во многом должно стать уникальным строением. Предполагается, что главной его особенностью станет закрытый стеклянным куполом внутренний двор, где дети смогут гулять зимой, а при желании там можно будет даже разбить ботанический сад. Впрочем, представители «Норникеля» уточнили, что пока это только идея: при разработке проекта инженерам предстоит точно рассчитать ветровую и снежную нагрузки. Тем не менее опыт строительства подобных сооружений существует, так что претворить намеченные планы в жизнь вполне возможно - были бы желание и средства.

В школе будут работать сразу пять лифтов, а пищеблок сможет обслуживать 500 человек. На втором этаже расположатся два спортзала, на третьем - актовый зал. Помимо обычных учебных кабинетов планируется организовать и специализированные - для углублённого изучения точных наук и робототехники.

Стоит сказать, что проект будущей школы разрабатывается по типу уже действующего в Подмосковье учебного заведения. Взять за основу этот вариант предложили представители края во время недавнего визита в наш город – это, по их мнению, поможет ускорить процесс строительства. Рабочая группа, включающая специалистов администрации и «Норникеля», изучила материалы библиотеки проектов Минстроя и выбрала лучший. За его воплощение в Норильске готовы взяться те же архитекторы, что возводили оригинальное здание.

Сомнения по поводу того, нуждается ли город в учебном заведении таких масштабов, развеял глава Норильска Дмитрий Карасев:

- Судите сами: у нас во всех школах дети учатся в две смены, что не отвечает нормативам обучения, смена должна быть одна. Возведение нескольких новых малоэтажных строений, с учётом компактной застройки, представляется проблематичным. Наилучший выход из ситуации – построить одно большое здание, разгрузив ближайшие школы. Но даже это полностью вопрос не решит, поэтому мы реализуем и другие проекты, например, по восстановлению здания четвёртой гимназии.

В ходе заседания возникли вопросы относительно того, насколько новое сооружение будет вписываться в городской архитектурный ансамбль. На это последовал ответ: поскольку школа будет располагаться немного в глубине обозначенного участка, то вид на озеро Долгое перекрыт не будет, а визуальное восприятие входной группы на Ленинском проспекте не пострадает. Что касается внешнего вида школы, то проводивший презентацию специалист подчеркнул, что пока это эскиз, и в первую очередь в одобрении нуждается сама концепция строительства.

Вслед за этим разговор плавно перетек к обсуждению логистики в предлагаемом районе и тому, будет ли востребована школа, стоящая в отдалении от центра города. Большинство членов Градостроительного совета уверены, что будет. Потребность в учебных местах растёт, а транспортный вопрос можно решить путём пересмотра схемы автобусных маршрутов и обустройства тёплых остановок рядом с новой школой. Помимо прочего, предполагается построить мост-галерею через дорогу, которая соединит автостоянку спортхолла «Айки» с территорией будущей школы. Это позволит горожанам, имеющим личные авто, с удобством парковаться и провожать детей к месту учёбы.

Уже в ближайшее время архитекторы приступят к разработке детального проекта здания. Он будет завершён к открытию речной навигации следующего года, что позволит оперативно наладить поставку в город необходимых стройматериалов. В целом компания «Норникель» планирует потратить на этот проект около 4 миллиардов рублей.