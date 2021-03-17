Ущерб, который выплатил «Норникель», от разлива топлива, направят на экологические проекты в Сибирском макрорегионе

В число экологических проблем может войти и «генеральная уборка». В частности, это ликвидация объектов накопленного вреда. На эти цели у регионов зачастую нет средств, поэтому им требуется финансовая поддержка федеральных властей. Суммы штрафов, которые оплачивает бизнес, могут пойти именно на эти цели.

- Как правило, это бремя всегда федерального бюджета, - отметила Абрамченко. - Мы предложили сделать все экологические платежи, плату за негативное воздействие на окружающую среду – «окрашенными» в бюджете для того, чтобы можно было планировать генеральную уборку.

В Минприроды РФ также выступили за то, чтобы штрафы от экологических ущербов «окрашивались» и направлялись на решение экопроблем в регионах.

Конкретные предложения по использованию 146,2 млрд рублей правительство РФ предоставит в ближайшее время. Большая часть средств – 145,4 млрд рублей – направлена именно в федеральную казну. Остальные 684,9 млн рублей пошли в бюджет Норильска в качестве компенсации за вред почвам.