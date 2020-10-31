Ушёл красиво

Путь к успеху

Хабибу 32 года. Он родился в дагестанском селении Сильди и начал бороться уже в пять лет. Два раза становился чемпионом мира по самбо. Нурмагомедов превосходит большинство оппонентов в атлетизме и отточенности борцовских навыков. В начале карьеры его часто ругали за слишком осторожные бои и победы по очкам. Хабиб учёл критику и заметно прибавил в мастерстве.

Самый известный бой Нурмагомедова — против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018 года. Мероприятие побило рекорд по продажам платных трансляций и принесло рекордную выручку — 86,4 миллиона долларов. Сам поединок закончился в четвёртом раунде, когда Нурмагомедов провёл болевой приём и вынудил ирландца сдаться. Тут сдержанность Хабиба закончилась — он выпрыгнул из клетки и напал на секундантов Макгрегора. В зале началась массовая драка. После боя с Макгрегором Хабиба принял Владимир Путин — и тоже упомянул прыжок в зал: «Нужно, конечно, избегать крайностей, не допускать никаких прыжков... Но если на нас нападают извне, то... мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется».

Бой с Гэтжи — первый для Нурмагомедова, в подготовке к которому не участвовал его отец. Нурмагомедов–старший — определяющий человек для карьеры сына. Хабиб называл его «отцом, другом, братом и тренером в одном лице». 3 июля 2020 года 57–летний Абдулманап Нурмагомедов умер от осложнений после коронавируса. Подготовку к бою с Гэтжи Хабиб называл самой тяжёлой в карьере — «в физическом и в психологическом плане». Кстати, в отличие от истории с Макгрегором между бойцами нет неприязни. Они хорошо знакомы, у них общий менеджер — Али Абдель–Азиз. В 2016 году Гэтжи помог Хабибу во время тяжёлой сгонки веса перед боем против Даррелла Хорчера. «Последний килограмм я согнал в горячей ванне, а Джастин мне помогал, выносил из ванной, потому что у нас тогда не хватало людей», — рассказал Нурмагомедов.

Слёзы в октагоне

Главный турнир года в смешанных единоборствах завершился сенсацией: Хабиб Нурмагомедов упал на колени и расплакался в октагоне, а потом... объявил о завершении карьеры. Пожалуй, главный ММА–журналист планеты Ариэль Хельвани на страницах портала ESPN сравнил Хабиба с легендарным Майклом Джорданом: «Вспоминаю момент, когда Майкл Джордан не мог перестать плакать после победы в финале НБА 1996 года. Помните эту историю? День отца. Первое чемпионство Джордана после убийства его отца Джеймса. Этот момент не забудется никогда: величайший игрок лежал и плакал, сжимая мяч. Решение Хабиба трудно осознать из–за того, насколько он доминировал. Никто не уходил на таком пике со времён Джордана в 1993 году. Вот как хорош Хабиб!»

Автор MMA Junkie Майк Бонн тоже отмечает превосходство россиянина: «Хотя заявление Хабиба не стало самым сенсационным в истории, мне было очень сложно его осознать. Мотивы, по которым Нурмагомедов решил повесить перчатки на гвоздь, не подлежат сомнению или оспариванию. Одностороннее доминирование Хабиба над соперниками — уникальный факт. Его бой с Гэтжи показал, что дагестанец даже сильнее, чем многие думали. Мало кто готов уходить, когда находится на вершине, и Нурмагомедов заслуживает похвалы за смелое решение. Нужно его уважать».

Интересная деталь: бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в интервью Ариэлю Хельвани рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым: «Хабиб сказал, что он передумал во время боя делать приём армбар и выбрал удушающий треугольник, потому что не хотел причинять боль Джастину на глазах у его родителей. Также это был любимый приём его отца», — сказал Кормье.

По работе и награда

По расчётам Forbes, с июня 2018–го по июнь 2019 года дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов наколотил 11,5 млн долл. и занял первое место в рейтинге 40 российских звёзд шоу–бизнеса и спорта. Только последний бой против Джастина Гэтжи принёс ему 6,1 млн долл. Как итог, за поединки Орёл заработал больше 15 млн долл., что делает его вторым в списке самых высокооплачиваемых бойцов UFC. И это не учитывая платных трансляций, доходов от рекламы и спонсорских выплат.

Интересно, кстати, что сотрудничество с UFC у Нурмагомедова могло вообще не сложиться, ведь он отправился на бой в США, нарушив условия контракта с российским промоушеном ProFC, который подал на бойца в суд. Хабиб суд проиграл. В автобиографии Нурмагомедов рассказал, что одним из решений суда был запрет на выезд из России. Дважды его удалось обойти: на бои в США и Бразилию будущий чемпион UFC летал из Минска. Через год после начала разбирательств Нурмагомедов встретился с владельцем ProFC и договорился об отзыве претензий. По условиям мирового соглашения Хабиб должен был выплатить один рубль компенсации. Кроме того, 4 июля 2013 года Нурмагомедов посетил турнир ProFC в Химках и записал видеообращение, в котором признал нарушение условий контракта и поблагодарил ProFC за сотрудничество. После этого он смог снова летать в США из Москвы.

«Меня удивляли его дисциплина и трудолюбие, — говорит Мурат Кештов, первый тренер Хабиба Нурмагомедова в США. — Был момент, когда он только снял жильё — в пяти милях от зала. Он пробегал эти пять миль до зала, проводил две тренировки и бежал пять миль обратно». За первый бой в США Нурмагомедов получил 16 000 долл. В тот момент бойцам UFC разрешалось размещать логотипы спонсоров на экипировке (после заключения сделки между Reebok и UFC эта возможность исчезла). Нурмагомедов мог заработать дополнительную 1000 долларов, если бы надел на взвешивании и во время выхода на бой бейсболку с логотипом спонсора. Но Хабиб решил надеть папаху. «Менеджер мне говорил: мы можем заработать, потом наденешь папаху, — рассказывал Нурмагомедов в интервью Forbes. — Я сказал, что это даже не обсуждается. Я с собой папаху не зря брал». В то время тысяча долларов была для Нурмагомедова значительной суммой. Порой ему приходилось занимать деньги на подготовку к бою. «Когда только начинал ездить в UFC, денег не было. Я жил на гонорары с боёв. Иногда брал в долг — после боя с гонорара отдавал», — говорит Хабиб. Шестая победа в UFC в апреле 2014 года принесла Нурмагомедову уже 64 000 долл. Следующие деньги от UFC он получил только спустя два года.

Свой взгляд

— Однажды Хабиб так сформулировал «рецепт» своего оглушительного успеха: «Первое — это упование на Всевышнего. Второе — труд. И третье — терпение. Не ждите, когда судьба сделает вам подгон». Татьяна Зачупейко, корреспондент «Заполярной Правды»

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По всему выходит: Хабиб сейчас — самый значимый и известный боец–мусульманин со времён Мохаммеда Али. По мнению многих людей, он – олицетворение того мира, который определяется не границами государств, не флагом и не иными формальными признаками. Теперь весь интернет и все болельщики в мире делятся на тех, кто в папахах, и тех, кто нет.

Но вот тут и вышла «закавыка». Едва отгремели праздничные салюты по поводу победы дагестанца, в Москве праздник, в Махачкале – и вовсе едва ли не Новый год, а в интернете подняли голову не сказать, чтобы противники спортсмена, но точно не его сторонники. «Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией» — такие заголовки омрачали радость фанатов.

Как оказалось, Хабиба Нурмагомедова раскритиковали в соцсетях за отсутствие национального триколора после победы в чемпионском поединке. На бой он тоже вышел без российского флага, но в папахе. «Продолжаю настаивать на своём мнении: успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией. По крайней мере, он сам всё сделал, чтобы это выглядело так», — написал военный корреспондент Александр Коц в Telegram. Такое мнение разделили и ещё несколько журналистов.

Отсутствие у Хабиба национального триколора на соревнованиях обсуждается не первый раз. Хотя год назад российский боец ответил критикам. Он заявил, что мало поднять флаг, чтобы представлять свою страну: «Есть люди, которые носят флаги и говорят, что представляют свою родину. В отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков. Мне кажется, представлять страну можно и не выходя с флагом, я могу делать это по–своему. Мало поднять флаг, надо этому соответствовать».

Не утихают и обсуждения финансовой стороны вопроса: самая популярная новость по запросу «Хабиб» — гонорар за последнее выступление. А спортивные аналитики спорят, вернётся ли он в октагон спустя некоторое время. Между тем, Симон Хэд, пишущий про ММА на легендарном BBC Sport, отмечает: «Со своим рекордом и миром, лежащим у ног, Хабиб мог бы заработать ещё сотни миллионов. Реванш с Макгрегором стал бы самым большим боем в спорте, встреча с Сен–Пьером тоже вызвала бы огромный интерес. Но причина ухода Нурмагомедова лежит далеко за пределами спорта и денег. Всё дело в смерти его великого отца, который стал жертвой коронавируса. Именно поэтому хочется верить, что Хабиб не нарушит своё обещание и не вернётся в спорт. Его слова выглядели очень искренними. Жаль, но Орёл действительно завершил карьеру».

Преданные фанаты, конечно, и спустя годы будут ждать возвращения Орла. Что же до его личности и споров вокруг его поступков, то, как и любой из нас, Хабиб не идеален. Зато его история может быть примером каждому — я даже не про бои, а про его бойцовские в общечеловеческом смысле качества. Каждая честная история успеха начинается с упорства и веры. Хабибу того и другого не занимать. Однажды он так сформулировал «рецепт» своего оглушительного успеха: «Первое — это упование на Всевышнего. Второе — труд. И третье — терпение. Не ждите, когда судьба сделает вам подгон».

Найдётся ли кто–то, готовый поспорить с этим?