Усыновлённых детей планируют обеспечить бесплатной одеждой

На заседании комитета по охране здоровья и социальной политике рассмотрен проект закона. Он предлагает ввести в Красноярском крае новую меру поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускников домов ребёнка, в которых воспитываются дети с рождения до четырёх лет. Детей обеспечат бесплатным комплектом одежды и обуви, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Как пояснил министр здравоохранения края Борис Немик, в связи с усыновлением, под опеку и в приёмную семью из краевых домов ребёнка в среднем в год выбывает 239 детей. Стоимость комплекта одежды и обуви для них в настоящий момент составляет порядка 5 тысяч 134 рублей летом, 9 тысяч 334 рубля – весной и 12 тысяч 939 рублей – зимой.

В краевом бюджете на обеспечение бесплатной одеждой и обувью этой категории детей запланировано более 2 152 млн рублей ежегодно. Поэтому реализация данной меры поддержки не потребует дополнительных расходов из казны региона.

Комитет принял решение внести законопроект для рассмотрения в первом чтении.