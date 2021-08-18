Утечка дизтоплива, произошедшая год назад на ТЭЦ-3, не сказалась на состоянии рыбных запасов реки Пясины

«Мы отобрали экземпляры щуки, хариуса, чира и сига. Визуально можно определить их возраст по лабораторно обработанной чешуе, чтобы проявились годовые кольца, заражённость паразитами, упитанность и кормовую базу. В целом каких-либо отклонений и тем более повреждений, которые могли бы быть связаны с присутствием в воде остатков нефтепродуктов, мы не наблюдаем», - заявил кандидат биологических наук из НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Красноярского научного центра СО РАН Андрей Куприяшкин. По его словам, отлов рыбы будет проводиться по точкам маршрута 2020 года. В этом году ихтиологические исследования впервые проводятся совместно с представителями коренных и малочисленных народов Севера.

«В целом видовой состав флоры на Пясине намного богаче, чем в Норильском промышленном районе и его окрестностях, где главным загрязняющим фактором является аэрогенный, и вполне соотносим с фоновыми показателями для аналогичных прибрежных локаций», - прокомментировал доктор биологических наук из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Михаил Телятников.

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции на Таймыре являются поверхностные воды, почвы и донные отложения, флора и фауна, многолетнемёрзлые грунты. Планируется на протяжении шести месяцев обследовать реки Далдыкан, Амбарную, Пясину, озеру Пясино, а затем продолжить работу в лабораториях. В состав отрядов учёных входят специалисты 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В прошлом году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению «Норникеля» большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.

Напомним, в конце мая прошлого года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб. «Норникель» полностью оплатил сумму ущерба. Часть средств, полученных по суду от «дочки» «Норникеля» в качестве компенсации ущерба, в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Норильске и Красноярском крае.