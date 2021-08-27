Утром в 28-й школе произошло возгорание

По данным Главного управления по делам ГО и ЧС Красноярского края, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На место происшествия сразу выехали три пожарных расчёта. Возле школы дежурили полицейские и медики, однако их помощь не потребовалась — утром здание пустовало. Дежуривший там сторож самостоятельно покинул помещение. Тушение заняло около часа.

Как сообщила директор школы № 28 Ирина Маслова, от огня пострадал только первый этаж здания. Тем не менее привести его в порядок до 1 сентября, скорее всего, не удастся, и дети будут учиться во втором корпусе школы в две смены.

Начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин подтвердил эту информацию и обещал, что празднование Дня знаний для учеников этого корпуса состоится. Парты и школьное оборудование уже переносят в соседнее здание, а в пострадавшем от огня приступают к замене электропроводки, сигнализации, восстановлению потолков и косметическому ремонту.

— Такое решение принял глава Норильска Дмитрий Карасев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, — пояснил Андрей Колин. — Специалисты УКРиС определяют, какой объём средств требуется для проведения восстановительных работ. Поставлена задача — до 15 сентября вернуть образовательное учреждение в строй. Сейчас в соседний корпус перейдут 26 классов — среднее и старшее звено. Учиться придётся в две смены. Также на время ремонта у учеников начальной школы отменят занятия группы продлённого дня.

Возможно, придётся задействовать и близлежащую 31-ю школу, куда на обучение направят седьмые классы. Такая непростая логистика связана со строгими санитарными нормами, введёнными в период пандемии. В управлении образования отметили, что постараются справиться с ремонтом в обозначенный срок.