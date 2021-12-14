Утвержден бюджет «Норникеля» на 2022 год

Утвержденный бюджет соответствует стратегическим приоритетам компании, которые были представлены в ходе дня стратегии 29 ноября, таким как повышение промышленной безопасности и существенное сокращение несчастных случаев на производстве, а также реализация целей новой комплексной экологической программы и долгосрочной программы экологичного роста, отметили в компании.

Общий размер инвестиций, запланированный на 2022 год, составляет около 4 млрд долл. США, что почти в 1,5 раза больше, чем в текущем году. Основными причинами роста капитальных вложений являются активное развитие проектов роста добычи, расширение и модернизация перерабатывающих мощностей и поддерживающей их инфраструктуры, а также реализация экологических проектов.

В 2022 году расходы на реализацию экологической программы составят более 400 млн долл. США, большая часть из которых приходится на предприятия Норильского промышленного района. В целях повышения промышленной безопасности компания планирует увеличить более чем на 30% вложения в модернизацию активов и оборудования, а также в повышение надежности технологических цепочек. Бюджет также учитывает расходы по всем взятым социальным обязательствам и программе реновации жилищной и социальной инфраструктуры города Норильска, разработанной в рамках четырехстороннего соглашения с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем и Норильском.

В 2022 году «Норникель» планирует набрать новый персонал, а также реализовать мероприятия для повышения привлекательности условий работы для действующих сотрудников компании. В этих целях предусмотрена индексация заработной платы с 1 января 2022 года на уровне выше официальной инфляции: по предприятиям, располагающимся в Норильском промышленном районе и Красноярском крае, — на уровне 20%, на предприятиях Кольской ГМК — на 10%.

Старший вице-президент — финансовый директор Сергей Малышев так прокомментировал принятый бюджет:

«Менеджмент компании приветствует поддержку со стороны совета директоров в таком важном для нас решении, как принятие бюджета на 2022 финансовый год. Этот бюджет составлен с учетом ряда новых для компании внутренних и внешних вызовов и рассчитан на исполнение амбициозных стратегических целей и задач. Мы полагаем, что реализация нашей стратегии также позволит улучшить ESG-метрики компании. В следующем году мы будем пристально изучать имеющиеся возможности в части привлечения зеленого финансирования с учетом масштабности нашей экологической программы. Несмотря на растущие капитальные вложения, мы бы хотели подтвердить свою приверженность сохранению консервативного уровня долговой нагрузки, а также кредитных рейтингов инвестиционного уровня от ведущих мировых рейтинговых агентств».