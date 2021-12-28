Утверждены графики работы прививочных пунктов в праздники

Губернатор края Александр Усс провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В ходе совещания обсуждался график работы пунктов вакцинации от коронавируса в новогодние выходные.

«Мы постарались сделать всё возможное, чтобы те люди, кто по каким-то причинам откладывали прививку, могли воспользоваться праздничными днями и позаботиться о своем здоровье, пройдя вакцинацию. В крае достаточный запас вакцины, открыто большое количество прививочных пунктов, которые ждут всех желающих. Не нужно откладывать вакцинацию до середины января, воспользуйтесь выходными днями», - отметил Александр Усс.

Прививочные кабинеты в поликлиниках работают по графику работы лечебного учреждения. С режимом работы последних в праздничные дни можно ознакомиться на официальном сайте учреждений либо в регистратуре, а также на информационных стендах.