Утверждён перечень опорных пунктов Арктической зоны

В Правительстве РФ пояснили, что опорные пункты Арктической зоны станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов.

Так, в него вошли: Мурманск, Североморск, Кольский муниципальный район, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Воркута, Норильск, Диксон, Певек и Анадырь.

«Часть из этих населённых пунктов, расположенных близ месторождений полезных ископаемых, станут базой для развития минерально-сырьевых центров, обеспечивающих развитие металлургической промышленности, – пояснили в правительстве. – В других городах и районах будут реализовываться приоритетные инвестпроекты, например создание логистических центров».

Ближайшее время в правительстве утвердят долгосрочный план комплексного социально-экономического развития агломераций.