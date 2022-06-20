Утверждён план реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах на 2023–2025 годы

Краткосрочный план разработан и утверждён на месяц раньше, чем обычно. Дополнительное время даёт возможность региональному фонду и органам местного самоуправления обеспечить проведение обязательных процедур в более ранние сроки: организовать общие собрания собственников, разработать проектную документацию, провести конкурсы по выбору подрядных организаций.

В настоящее время собственникам помещений направляются уведомления о видах запланированного в их домах ремонта. Уведомления жители таких домов получат либо через почтовый ящик, либо в электронном виде.

В течение трёх месяцев полученное предложение о планируемом виде ремонта необходимо утвердить либо заменить другим. Если собственники проигнорируют проведение общих собраний, то решение примут органы местного самоуправления.

Региональный фонд капитального ремонта обращается к собственникам с просьбой не затягивать процесс и провести собрания сразу после получения уведомлений. Это даст возможность приступить к организации процедур по выбору подрядчиков для выполнения капитального ремонта в домах.

В Норильске в программу ремонтов на 2023–2025 годы включены:

- ремонт крыш в 21 доме: пр. Ленинский, 27, ул. Бегичева, 19, Горняков, 11, 17, Диксона, 4, Комсомольская, 50, Лауреатов, 33, 35, 37, Ленинградская, 7, 23, Павлова, 5, Строителей, 19, 27, 29, Таймырская, 12, 26, 28, Талнахская, 7, 25, 27;

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в доме по адресу: ул. Ленинградская, 3;

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения в 34 домах: пр. Ленинский, 29, 31, 35, 37, 43, 47, 47а, ул. Горняков, 5, Завенягина, 4, Комсомольская, 26, 30, 32, 36, 41а, 42, 46, 52, Ленинградская, 19, Маслова, 2, 6, Мира, 2, Орджоникидзе, 4, Строителей, 5, 33, 35, 37, Таймырская, 3, 7, 10, 14, 18, 22, 30, 32;

- ремонт фасадов в трёх домах: пр. Ленинский, 39б, Мира, 6в, и Строительная, 14;

- замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в 96 домах, в которых подлежат замене 218 лифтов: пл. Металлургов, 1, 17, пр. Котульского, 15, 21, Солнечный, 10, 10а, ул. 50 лет Октября, 2, 6а, 8, Бауманская, 32, Бегичева, 10, Богдана Хмельницкого, 6, Диксона, 6, 11, Дудинская, 21, Енисейская, 5, 7, 9, 11, 28а, Игарская, 42, Кирова, 5, 7/10, 14, 20, 24, 26, Комсомольская, 1а, Лауреатов, 47, 55, 57, 61, 65, 76, Михаила Кравца, 22, Нансена, 62, Норильская, 4, 20, Озёрная, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 31, 46, Первомайская, 5, Полярная, 1, 11, Рудная, 19а, 29, 47, Севастопольская, 5, 6/4, 8/3, Строительная, 1д, Талнахская, 1, 27, 35, 44, 46, 47, 50, 52, 55, 78, Федоровского, 12, 15, 17, Хантайская, 1, 33, 39, 45, 61, Энтузиастов, 1а, Югославская, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58.

Добавим, что информация по каждому дому, включённому в краткосрочный план 2023–2025 гг., опубликована на официальном сайте фонда в разделе «Собственникам/Краткосрочные планы/Краткосрочный план на 2023–2025».