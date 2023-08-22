Уже более 10 лет на Таймыре реализуется муниципальная программа «Посёлок — наш дом»

Как сообщают в администрации Таймыра, в первую очередь ремонту подлежит жильё, где проживают наиболее социально незащищённые категории населения — пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми. Программа реализуется совместно с Центром занятости населения Дудинки.

В этом году в посёлке Потапово в домах сельчан отремонтированы три печи, полы в угольнике одной квартиры, выполнено остекление оконных блоков в двух квартирах, отремонтирован детский игровой комплекс, а также завершено строительство 18 кв. м тротуаров. В посёлке Волочанка отремонтированы 26 печей, электропроводка в одной квартире, в двух квартирах установлены оконные блоки. В посёлке Усть-Авам выполнен ремонт пола в трёх квартирах, крыльца, одной печи, входной двери, покрашены фасад здания сельского Дома культуры и памятник жителям посёлка, погибшим в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. В посёлке Хантайское Озеро отремонтированы две печи, крыльцо, крыши в шести квартирах. В семи пустующих домах посёлков Усть-Авам и Хантайское Озеро во избежание попадания туда детей были забиты двери. Кроме этого, во всех дудинских посёлках произведена очистка территории от бытового мусора.

В посёлке Жданиха отремонтированы кровли четырёх жилых домов. Выполнены теплоизоляция крыш, полная и частичная замена стропильной конструкции, аварийное покрытие крыш заменено на металлический профиль. Заключены муниципальные контракты на приобретение и доставку строительных материалов для ремонта десяти МКД в посёлке Новорыбная. Они будут доставлены в текущую навигацию, ремонтные работы запланированы на июнь — сентябрь 2024 года.

Силами жителей посёлков с привлечением подрядных организаций произведён ремонт 271,5 кв. м кровли в посёлке Носок и 118 кв. м в селе Караул. Также в селе Караул отремонтированы 182 кв. м стен, 110 кв. м пола, 98 кв. м потолка, заменена электрическая проводка в трёх квартирах, ещё в трёх — заменены оконные блоки, выполнен ремонт системы отопления и отопительной печи. В посёлке Тухард выполнен ремонт центральной теплосети, системы отопления по четырём адресам, в трёх квартирах заменена электрическая проводка. В посёлке Байкаловск в этом году запланирован ремонт пола, отопительных печей, потолка, стен, замена оконных блоков и дверей. В посёлке Воронцово планируется замена кровли, электропроводки, дверных и оконных блоков, ремонт пола, стен, потолка, отопительных печей. Также продолжатся ремонтные работы в посёлках Носок и Тухард, селе Караул.