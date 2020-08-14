Уже этой осенью на Таймыре появится ферма овцебыков

Сама ферма будет находиться в посёлке Волочанка. Организована она будет в рамках проекта этнодервень, благодаря которому в крае появится еще четыре таких места.

Шефство над фермой взяли Анастасия и Денис Теребихины, представители общины коренных малочисленных народов Севера «Хаски-тыал». Сейчас в приоритете у общины возродить домашнее оленеводство. Также они занимаются изготовлением спальных мешков и одеял из шерсти и меха оленей. А когда ферма начнёт набирать обороты, в планах начать производство изделий из гивиута – пуха овцебыка.