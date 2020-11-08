Уже началась подготовка сказочного ледового городка

Уже сегодня рядом с парком Озеро Долгое можно заметить многочисленные блоки из льда, которые в скором времени превратятся в красивые фигуры. Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, поделился, когда откроется городок и что ожидать горожанам.

- В этом году по традиции запланировано строительство ледяных фигур и горок. В работы задействованы два подрядчика. Первый, ИП Шаренко, который и в прошлом году был задействован в строительстве городка. Второй - «Таймыр Строй», в его ответственности конструкция ёлки, подключение гирлянд, а также содержание территории парка Озеро Долгое. Сумма контрактов также разная. На снег и содержание контракт заключён на шесть миллионов рублей, а на лёд – семь миллионов рублей, - сказал Дмитрий Самородов.

В 2020 году зимний городок превратится в целую сказку, а герои из нашего детства – Емеля и щука, Жар птица, Золотая рыбка и другие - в обличии ледяных фигур будут радовать взор горожан. Помимо традиционных площадок – парка Озеро Долгое (основная площадка), Театральной площади и стадиона "Заполярник" - появятся две скульптуры в новых локациях. Этот год оказался не простым и запомнится всем пандемией коронавируса, потому в знак уважения к врачам возле ковидных госпиталей в оганерской городской больнице и больнице на Кирова появятся скульптуры «Спасибо врачам!».

- Также 2020 год стал юбилейным годом Великой Победы – 75 лет. В честь этой даты возле Вечного огня также будет установлена тематическая ледяная скульптура, - добавил начальник управления.

В районе Оганер жителей ждёт что-то новое. К открытию городка здесь создадут ледяные фигуры и поставят красивую ёлку. А на открытие всех ждёт яркий фейерверк. Традиционно фейерверк пройдёт во всех районах, но самый масштабный будет в Норильске.

Ориентировочно открытие запланировано на 19 декабря.