Уже в октябре будут известны результаты лабораторных работ Большой норильской экспедиции

По данным ТАСС, уже в середине октября завершатся исследования проб, взятых под Норильском. В Большой норильской экспедиции участвовали 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

- Окончание лабораторного этапа мы ожидаем в середине октября. Самыми первыми у нас, конечно, будут ботаники и зоологи, затем - мерзлотоведы. Также геофизики у нас быстро закончат с отчётными материалами, поскольку главным образом они основаны на данных полевых исследований. Замеры они провели, лабораторного этапа у них вообще нет, так что ждём в ближайшее время, - сказал Юркевич, руководитель полевого этапа экспедиции, заведующий лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН.

Во время экспедиции исследователи взяли более полутора тысяч проб общим весом более 500 килограмм. Каждый институт взял ответственность за разные виды проб. НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики СО РАН проведёт лабораторные исследования растений, которых собрали целых 69 видов, и почв на содержание тяжёлых металлов и нефтепродуктов. Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН собрал порядка 200 образцов пробы верхнего слоя грунта для геохимических исследований. В результате учёные определят геохимический фон территории, по которому смогут оценить, насколько авария повлияла на местную экологию. Также Институт мерзлотоведения СО РАН пробурил скважины и произвёл замеры температур на разных глубинах - от 5 до 15 метров. На поверхности учёные провели исследования по выявлению криогенных процессов и возможного техногенного влияния.