В 15 регионах страны стартует социальная кампания «Внимание на дорогу»

Задача кампании — профилактика ДТП, происходящих из-за невнимательности водителя. Распространённая проблема — это телефон. Водители часто отвлекаются на него во время движения. Помимо этого, водители отвлекаются на приём пищи, беседу с пассажиром, музыку и многое другое.

По мнению экспертов, написание сообщения во время у правления транспортным средством в шесть раз опаснее езды в алкогольном опьянении. А разговор по телефону — в четыре раза.

В рамках акции пройдёт более 250 мероприятий — семинары, тренинги, интерактивные игры, которые будут проводиться на базах автошкол, АЗС, транспортных предприятий, торговых центров и образовательных учреждений.

По данным ГИБДД, в 2020 году в ДТП погибло 200 человек, а в 2019 было зарегистрировано на 13% больше случаев.