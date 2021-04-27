В 2020 году программа благоустройства в крае была профинансирована сверх запланированного объёма

Несмотря на первую волну пандемии, которая пришлась на лето 2020 года, мероприятия по благоустройству не были приостановлены. На эти цели из федерального и краевого бюджетов было выделено 1,8 млрд рублей, что вдвое больше, чем в 2019 году.

В прошлом году, в основном в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 55 населённых пунктах региона были благоустроены 66 общественных пространств и 268 дворов. На его реализацию было выделено 870 млн рублей из федерального бюджета и 45 млн рублей — из краевого.

В 2020 году в городах и районах края прошли общественные голосования по объектам, которые планируется благоустроить в нынешнем году. Благоустройство пройдёт в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», а также региональных проектов. В планах — обустроить 51 общественное пространство и 131 двор, преобразить пять населённых пунктов, а также комплексно благоустроить более 30 населённых пунктов, в том числе небольшие города и сёла.

В 2021 году в России в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» впервые запускается единая платформа по голосованию за объекты благоустройства 24.gorodsreda.ru. По итогам опроса будет сформирован перечень объектов на 2022 год.

Голосование проходит одновременно во всех регионах страны с 26 апреля по 30 мая 2021 года. От Красноярского края в голосовании участвуют 24 муниципальных образования.