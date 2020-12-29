В 2020 году телефонные мошенники обманули россиян более чем на 150 млрд рублей

Ущерб россиян от телефонных аферистов в 2020 году варьируется от 27 до 50 тысяч рублей в зависимости от контекста звонка. Так, от звонков лжесотрудников медучреждений их жертвы в среднем теряли более 50 тысяч рублей, тогда как звонки якобы от лица банков опустошали кошельки россиянам примерно на 27 тысяч рублей.

Аналитики компании BrandMonitor в своём исследовании, проведённом на основе данных ВЦИОМ, утверждают, что

представляясь представителями финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, мошенники выручили 66 миллиардов рублей - это примерно 45% от общей суммы, добытой обманным путем. На втором месте по количеству заработанных мошенниками денег оказались фиктивные медицинские услуги - 31%, на третьем - фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

Ранее Артём Сычёв, первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России говорил, что во время пандемии число мошеннических звонков в России выросло в три раза. По данным Центробанка средний чек мошенников составляет порядка 10 тысяч рублей, но учитывая шквал преступных звонков, в итоге это складывается во внушительную сумму.

Стоит добавить, что исследование проводилось с помощью всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник». В телефонных интервью приняли участие 1600 случайных респондентов из 80 регионов России, из них 46% - это мужчины, а 54% женщины. Возраст опрашиваемых варьировался от 18 до 60 и старше. Номера произвольно выбирались из списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Не остался в стороне от лавины телефонных обманов и Норильск. С января по декабрь 2020 года норильчане доверились звонившим мошенникам на сумму более 51 млн рублей.

Эксперты и полицейские предупреждают, что перед Новым годом и в праздничные дни возможен очередной всплеск мошенничества.