МАУ ИЦ «Норильские новости»

В 2021 заработает механизм, позволяющий оставлять 50% налоговых отчислений от новых инвестпроектов Арктики в регионах

В 2021 заработает механизм, позволяющий оставлять 50% налоговых отчислений от новых инвестпроектов Арктики в регионах

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В 2021 заработает механизм, позволяющий оставлять 50% налоговых отчислений от новых инвестпроектов Арктики в регионах

Проект согласован Минвостокразвития и Минфином, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев на заседании Госкомиссии по Арктике.

В 2021 заработает механизм, позволяющий оставлять 50% налоговых отчислений от новых инвестпроектов Арктики в регионах

Продолжается работа над механизмом, который позволит перенаправлять 50% налоговых доходов федерального бюджета от новых инвестпроектов в Арктике на социально-экономическое развитие арктических регионов. Проект постановления правительства уже подготовлен, принципиально поддержан Минфином, должен заработать в 2021 году и стать дополнительным источником финансирования арктических регионов.

По словам Трутнева, спустя четыре месяца работы новой системы преференций в Арктике, в портфеле заявок насчитывается 260 новых проектов с инвестициями свыше 750 млрд рублей - без учёта крупных проектов НОВАТЭКа, «Роснефти» и «Норникеля». 43 инвестора с проектами на 428,5 млрд рублей и созданием 9,7 тыс. рабочих мест уже стали получателями новых мер государственной поддержки.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
29 декабря в 16:11 740
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