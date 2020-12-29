В 2021 заработает механизм, позволяющий оставлять 50% налоговых отчислений от новых инвестпроектов Арктики в регионах

Продолжается работа над механизмом, который позволит перенаправлять 50% налоговых доходов федерального бюджета от новых инвестпроектов в Арктике на социально-экономическое развитие арктических регионов. Проект постановления правительства уже подготовлен, принципиально поддержан Минфином, должен заработать в 2021 году и стать дополнительным источником финансирования арктических регионов.

По словам Трутнева, спустя четыре месяца работы новой системы преференций в Арктике, в портфеле заявок насчитывается 260 новых проектов с инвестициями свыше 750 млрд рублей - без учёта крупных проектов НОВАТЭКа, «Роснефти» и «Норникеля». 43 инвестора с проектами на 428,5 млрд рублей и созданием 9,7 тыс. рабочих мест уже стали получателями новых мер государственной поддержки.