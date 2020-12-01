В 2021 году на развитие образования в Норильске направят 10,6 млрд рублей

Согласно основной программе на 2021 год, которую обсудили на комиссии по соцполитике, 3,7 млрд рублей будут направлены на развитие дошкольного образования, а именно - на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход; психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.

4,7 млрд рублей выделят на развитие общего образования - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; присмотр и уход; содержание детей; психолого-медико-педагогическое обследование детей; организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной политики; методическое обеспечение образовательной деятельности.

На развитие дополнительного образования из бюджета выделят 602,3 млн рублей. Эти средства пойдут на реализацию дополнительных общеразвивающих программ; организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодёжи; поддержку детей и молодёжи, находящихся в социально-опасном положении.

349 млн рублей предназначены на финансирование питания учащихся в школах. Включая обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений (в том числе льготной категории детей) и учащихся МБОУ «Школа-интернат №2».

На отдых и оздоровление подростков будет выделено 133 млн рублей. В эту сумму входят - организация отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, подведомственных управлению общего и дошкольного образования администрации города Норильска, управлению по спорту администрации города Норильска, МКУ «Управление социальной политики», в том числе организация выездных мероприятий в части приобретения путёвок и авиабилетов, оплаты аренды спортивных залов.

На опеку и попечительство в отношении несовершеннолетних рассчитано 46,6 млн рублей. В эти мероприятия входит реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.