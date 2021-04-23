В 2021 году на текущий ремонт дорог в Норильске из местно- го бюджета выделено более 400 миллионов рублей

Как сообщила начальник технического отдела «Норильскавтодора» Зоя Виноградова, этим

летом планируется отремонтировать участок трассы Норильск — Алыкель протяжённостью 7 км и площадью более 72 квадратных метров. В Центральном районе работы пройдут на ул. Талнахской, в Талнахе — на ул. Игарской и ул. Федоровского, в Кайеркане — на ул. Надеждинской. Приведут в порядок участок дороги на подъезде к Оганеру. На ремонт улично–дорожной сети будет затрачено более 397 миллионов рублей. Ещё 79 миллионов рублей пойдут на ремонт тротуаров и бортовых камней. Завершить все работы планируется к 30 сентября.

Зоя Виноградова отметила, что в ходе ремонта будет снят верхний слой дорожного покрытия, продольный и поперечный профиль выровняют щебнем или гранулятом и уложат новое асфальтобетонное покрытие.

На днях возобновилась реконструкция автомоста на улице Октябрьской. К ней приступили после технического перерыва, длившегося с ноября по март. Такой временной промежуток был связан с низкими температурами воздуха, при которых невозможно производить бетонные работы. На данный момент возведены опорные части, идёт сборка несущей конструкции, перекрывающей пролёты между опорами.

После полного обустройства сооружения мост введут в строй. Закончить работы планируется к октябрю. Всего на его реконструкцию выделено 204 млн рублей, сейчас освоено более половины этой суммы.

– На сегодняшний день уже известен подрядчик, который будет заниматься автомобильной дорогой Норильск — Алыкель. Это будет «Илан–Норильск», с которым работаем давно. Остальные под- рядчики будут определены в ходе конкурсных процедур в мае–июне. Мы старались как можно раньше разместить на торговой площадке всю конкурсную документацию, для того чтобы все желающие могли заранее подготовиться. И, если организация не располагается на территории Норильска, запланировать доставку техники, материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, — рассказала Виноградова.

Приступить к ремонту улично–дорожной сети Норильска собираются в начале июня. Конкретные сроки зависят от погодных условий.