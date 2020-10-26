В 2021 году «Норникель» увеличит затраты на модернизацию предприятий Норильского дивизиона почти на 30 процентов

По итогам выездного совещания комитетов Совета Федерации в Красноярске старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин рассказал, что в первую очередь средства направят на повышение надёжности производственной инфраструктуры Норильско–Таймырской энергетической компании (НТЭК): газового хозяйства, трубопроводов, систем управления, эстакад, зданий и сооружений.

«Наши средние годовые операционные затраты по Норильскому дивизиону в период до 2020 года составляли порядка 45 миллиардов рублей. С 2021 года затраты, заложенные в бюджет компании, это только операционные, составят 58 миллиардов, что на 29 процентов выше. Мы это сделали в рамках разработанных программ по всем предприятиям, расположенным в Норильском промышленном районе, чтобы повысить надёжность фондов, сетей, всего оборудования. Все это заложено в краткосрочные трёхлетние программы», — отметил Николай Уткин.