В 2021 году в Заполярном филиале «Норникеля» приняли более четырёх тысяч производственных инициатив

Авторы идей получили с начала запуска программы производственных инициатив вознаграждения на сумму 15,4 миллиона рублей.

Всего с начала действия программы производственных инициатив (c 2018 года) от работников поступило около 21,8 тысячи предложений. Наиболее активными её участниками в 2021 году стали рудники «Октябрьский» (726 инициатив), «Комсомольский» (621), «Скалистый» (552).

Из рассмотренных с начала года 1885 инициатив 84 признаны полезными, причем с потенциальным экономическим эффектом, из них 52 приняты в реализацию. Остальные предложения проходят техническую и экономическую экспертизы. 1801 инициатива направлена на повышение уровня безопасности, культуры производства, улучшение условий труда.

Всего с начала действия программы принято в реализацию 393 инициативы с потенциальным экономическим эффектом, из них внедрено 255. За подачу и использование производственных инициатив работникам ЗФ начислено вознаграждение на сумму 15,4 миллиона рублей.