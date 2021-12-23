В 2022 году на развитие энергокомплекса Норильска направят более 11 млрд рублей

В ближайшее десятилетие энергосистему Норильска и Таймыра ждет масштабное обновление, которое обусловлено двумя моментами. Первый — необходимость замены устаревшей инфраструктуры, второй — возрастающая потребность «Норникеля» в электрической и тепловой энергии вследствие роста добычи и переработки руды. Работы по совершенствованию энергетического комплекса начались уже в этом году.

Так, в 2021 году инвестиционная программа развития энергетики Норильско-Таймырской энергосистемы составила 15 млрд 217 млн рублей. В каждом подразделении реализованы крупные проекты: на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 идет замена энергоблоков и полное техническое перевооружение хозяйства аварийного дизельного топлива.

Также создается автоматизированная система диспетчерского управления сетями, а после подписания четырехстороннего соглашения НТЭК приступил к модернизации коллекторного хозяйства города и проектированию нового водозабора на Норилке, который станет заменой старым водозаборам и планировавшейся здесь плотине. Строительство водозабора оценили в 12 млрд рублей.

Одним из самых масштабных проектов не только в региональной, но в российской энергетике стала модернизация и запуск Усть-Хантайской ГЭС, самой северной ГЭС страны. За семь лет реконструкции на станции заменили все семь гидроагрегатов, что позволило увеличить мощность и КПД. Также реконструированы машинный зал и электрический цех станции, построена новая компрессорная станция, создана новая автоматизированная система диспетчерского управления. Инвестиции «Норникеля» в проект составили около 7,5 млрд руб.

Вслед за Усть-Хантайской ГЭС модернизация ждет Курейскую ГЭС. До 2030 года здесь планируют заменить все пять гидроагрегатов. Инвестиции в проект составят на порядок больше, чем в случае Усть-Хантайской ГЭС — 10 млрд рублей.

В 2021 году на программу ремонта энергооборудования затратили 9 млрд 414 млн рублей. Это в разы больше, чем объем инвестиций за 2018-2019 гг. Среди крупных объектов — ремонт брызгального бассейна ТЭЦ-3, замена резервуаров хранилища топлива ПТЭС Дудинки, ремонт оборудования ТЭЦ, модернизация теплосетей.

На программу ремонта в 2022 году выделено 11 млрд 236 млн. В планах продолжить реконструкцию основного оборудования ТЭЦ, заменить более 40 км трубопровода, более 100 км линий электропередач и др.

В будущем году продолжатся и мероприятия по ликвидации разлива дизельного топлива. Те, что проведены в 2021 году, показали хороший результат — уровень содержания нефтепродуктов в пробах почв не превышал допустимые нормативы.

Общий объем финансирования энергетической инфраструктуры до 2030 года составит около 600 миллиардов рублей. На эти деньги «Норникель» планирует не только модернизировать указанные выше объекты, но и проложить новые ЛЭП, новый газопровод от Пеляткинского месторождения до Мессояхского и модернизировать газопровод от Мессояхи до Норильска.

Как отметил генеральный директор «НТЭК» Сергей Липин, энергетика, являясь основой экономики, помогает обеспечить работу северных предприятий. От бесперебойной работы энергетического комплекса зависит не только сила предприятий «Норникеля», но и работа и жизнеспособность всего города: «Наша работа очень ответственна и требует высочайшего профессионализма, строгой дисциплины, а порой и самоотдачи. Всеми этими качествами коллектив Норильско-Таймырской энергетической компании обладает в полной мере».