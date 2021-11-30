В 2022 году планируется расселить шесть аварийных многоквартирных домов

Депутаты продолжают рассматривать проекты муниципальных программ на будущий год. На сегодняшнем заседании комиссии по городскому хозяйству парламентарии в том числе обсудили перспективы реализации программ в сфере туризма и обеспечения жильём.

По муниципальной программе «Развитие туризма» на 2022 год предусмотрено около 30,3 млн рублей, из которых 300 тыс. рублей — из внебюджетных источников, остальные — средства местного бюджета. Порядка 27,4 млн рублей из запланированных средств направят на развитие туристического потенциала территории: разработку бренда, выпуск рекламной продукции и информационных материалов, организацию и проведение мероприятий в сфере туризма в рамках грантовых проектов, а также обеспечение деятельности муниципального учреждения по содействию развитию туризма. Около 2 млн рублей запланировано на проведение фестиваля «Северная ягода» и ежегодного туристского слёта на реке Хараелах. Чуть более 800 тыс. рублей — на организацию городского конкурса профмастерства среди гидов-экскурсоводов и мероприятия, посвящённого Международному дню туризма.

На финансирование программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём» на 2022 год будет выделено почти 352,9 млн рублей. Около 183,8 из них направят на выплаты гражданам за изымаемые жилые помещения, включая возмещение всех убытков, которые понесут норильчане в связи со сменой места проживания. В следующем году такие выплаты получат более 270 семей. Расселить предполагается шесть аварийных жилых домов (ул. Московская, 31, ул. Лауреатов, 23, 75, ул. Горняков, 14, ул. Бауманская, 33, ул. Шахтёрская, 9). 19,3 млн рублей предусмотрено для выплаты норильчанам материальной помощи на улучшение технических характеристик жилья, предоставляемого по договорам социального и служебного найма. Около 7,9 млн рублей будет выделено на обеспечение молодых семей квартирами — на 2022 год подано 49 заявлений на улучшение жилищных условий.

Представленные проекты муниципальных программ депутаты согласовали. Запланированные параметры финансирования будут рассматриваться на очередной сессии городского Совета в рамках проекта бюджета города.