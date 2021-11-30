В 2022 году расходы в сфере образования Норильска составят более 11 млрд рублей

Общий объём средств, планируемых на проведение мероприятий программы составит ~11 млрд 246,6 млн рублей (~154,1 млн рублей – федеральный бюджет; ~6 млрд 676,9 млн рублей – краевой; ~3 млрд 780 млн рублей – местный; ~635,6 млн рублей – внебюджетные средства)

Планируемые средства будут направлены, в частности на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования (~10 млрд 83,3 млн рублей); организацию питания школьников (~332,1 млн рублей); отдых и оздоровление детей и подростков (~148,5 млн рублей); осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (~47 млн рублей).

Около 269 млн рублей из местного бюджета в следующем году потратят на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов. На эти деньги планируется приобрести технические средства обучения, наглядные, учебные и методические материалы, оборудование для образовательных организаций для развития цифровой образовательной среды, а также проводить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Кроме того, предусмотрено около 332 млн рублей на обеспечение горячим питанием школьников льготных категорий. Напомним, за счёт бюджетных средств бесплатно питаться в школах имеют право ребята из многодетных и малообеспеченных детей, из семей одиноких родителей, семей, находящихся в социально опасном положении, а также дети с ОВЗ. Кроме того, по поручению президента РФ с сентября прошлого года бесплатным горячим питанием обеспечиваются учащиеся начальных классов.

Для отдыха и оздоровления детей и подростков в следующем году, как и прежде, планируется организовать выездные и городские оздоровительные лагеря (для 760 и 1 390 детей, соответственно). Также летом в Норильске традиционно будет работать военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера».

Рассмотрев проект программы «Развитие образования» на 2022 год, члены комиссии по социальной политике согласовали предлагаемые объёмы финансирования, рекомендовав утвердить их при рассмотрении бюджета территории на предстоящие три года.