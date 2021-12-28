В 2022 году в Дудинке стартует семилетняя программа по замене портальных кранов
В 2022 году в Дудинке стартует семилетняя программа по замене портальных кранов
Такого глобального обновления техники не было за всю историю порта.
Как рассказал директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля», начальник Дудинского морского порта Алексей Новаков, в следующем году Дудинский морской порт отметит юбилей – 85 лет. В юбилейный год в порту ожидается существенное увеличение грузооборота, с превышением отметки в 4 миллиона тонн. Также запланированы некоторые изменения в технологии работы. На речных причалах будут разведены потоки груженых и порожних контейнеров. Для работы с последними уже закуплены перегружатели. Фактически на речных причалах ППК № 1 появится новый контейнерный терминал. Кроме того, увеличится количество буферных складов на территории Заполярного транспортного филиала. Для этого уже ведётся подготовка площадок. Совокупно в распоряжении ЗТФ будет 400 тысяч квадратных метров площадей.
Также в следующем году планируется реализовать первый этап масштабной семилетней программы по замене портальных кранов, включающий поставку 14 кранов. Всего по программе заменят 35 кранов. Напомним, в 2021 году «Норникель» закупил для Заполярного транспортного филиала десять мобильных кранов Liebherr LHM-420. Такого большого обновления не было за всю историю Дудинского порта. Пополняется и модернизируется весь парк техники: перегружатели, манипуляторы, погрузчики, тягачи – десятки единиц закупаются ежегодно, чтобы выполнять все задачи без перебоев. Следующий год не станет исключением.
- Ввод нового оборудования предполагает и обучение персонала, в том числе повышение квалификации, а для кого-то и получение новой профессии. Предприятие предоставляет все возможности для обучения, - отметил Алексей Новаков.
В следующем году начнут приезжать приглашённые специалисты. Впервые предприятие привезёт людей из других регионов для работы вахтовым методом. Для них строится временное мобильное общежитие. В первом полугодии 2022 года будут возведены и введены в эксплуатацию ещё два жилых комплекса для приглашённых специалистов общей вместимостью более 400 человек. Также планируется строительство столовой на 120 человек. Уже началось проектирование объекта.
В следующем году откроется и новый медицинский центр, услуги которого будут доступны для всех сотрудников «Норникеля» в Дудинке. Приём будут вести и терапевты, и узкие специалисты.
- Сохранение здоровья наших сотрудников – важнейшая часть работы социального блока компании, как и улучшение социально-бытовых условий на производстве, - подчеркнул директор порта.
Он также коснулся темы предстоящего юбилея:
- Хочется, во-первых, поддерживать праздничное настроение весь год, а во-вторых, охватить абсолютно всех сотрудников, чтобы каждому эта дата запомнилась. В сентябре в филиале организовали штаб по подготовке праздничной программы. Есть мысль вовлечь в неё и норильчан, чтобы они побольше узнали о нашем предприятии и Дудинке в целом. Основное празднование намечено на 17 сентября. Конечно, будет уличный концерт для наших работников и всех горожан. Надеемся, что Северный флот, уже традиционно организующий учения в Дудинке, тоже примет участие в юбилейном торжестве. Также планируется выставка техники. Думаю, людям будет интересно посмотреть, какие необычные машины работают в порту.
А на данный момент главной задачей предприятия является массовая вакцинация сотрудников от коронавируса, и с ней коллектив ЗТФ справился на отлично, отметил Новаков:
- На сегодняшний день у нас вакцинировались более 96% сотрудников. Непривитыми остались только те, кто имеет медотвод. Что важно, люди принимают решение о прививке осознанно. Это доказывает и тот факт, что уже 30% сотрудников филиала, а это более 400 человек, записались на повторную вакцинацию. Благодаря массовой вакцинации летнюю навигацию и уходящий год филиал отработал стабильно. Все поставленные компанией задачи выполнены. Грузооборот в летнюю навигацию ощутимо увеличился, доля марочного груза выросла на 40%. На морском направлении стало больше судов. Изменилась структура грузов: стало больше техники, стройматериалов, металлоконструкций. Так что с годом мы справились.