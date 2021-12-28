В 2022 году в Дудинке стартует семилетняя программа по замене портальных кранов

Как рассказал директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля», начальник Дудинского морского порта Алексей Новаков, в следующем году Дудинский морской порт отметит юбилей – 85 лет. В юбилейный год в порту ожидается существенное увеличение грузооборота, с превышением отметки в 4 миллиона тонн. Также запланированы некоторые изменения в технологии работы. На речных причалах будут разведены потоки груженых и порожних контейнеров. Для работы с последними уже закуплены перегружатели. Фактически на речных причалах ППК № 1 появится новый контейнерный терминал. Кроме того, увеличится количество буферных складов на территории Заполярного транспортного филиала. Для этого уже ведётся подготовка площадок. Совокупно в распоряжении ЗТФ будет 400 тысяч квадратных метров площадей.

Также в следующем году планируется реализовать первый этап масштабной семилетней программы по замене портальных кранов, включающий поставку 14 кранов. Всего по программе заменят 35 кранов. Напомним, в 2021 году «Норникель» закупил для Заполярного транспортного филиала десять мобильных кранов Liebherr LHM-420. Такого большого обновления не было за всю историю Дудинского порта. Пополняется и модернизируется весь парк техники: перегружатели, манипуляторы, погрузчики, тягачи – десятки единиц закупаются ежегодно, чтобы выполнять все задачи без перебоев. Следующий год не станет исключением.

- Ввод нового оборудования предполагает и обучение персонала, в том числе повышение квалификации, а для кого-то и получение новой профессии. Предприятие предоставляет все возможности для обучения, - отметил Алексей Новаков.

В следующем году начнут приезжать приглашённые специалисты. Впервые предприятие привезёт людей из других регионов для работы вахтовым методом. Для них строится временное мобильное общежитие. В первом полугодии 2022 года будут возведены и введены в эксплуатацию ещё два жилых комплекса для приглашённых специалистов общей вместимостью более 400 человек. Также планируется строительство столовой на 120 человек. Уже началось проектирование объекта.

В следующем году откроется и новый медицинский центр, услуги которого будут доступны для всех сотрудников «Норникеля» в Дудинке. Приём будут вести и терапевты, и узкие специалисты.

- Сохранение здоровья наших сотрудников – важнейшая часть работы социального блока компании, как и улучшение социально-бытовых условий на производстве, - подчеркнул директор порта.

Он также коснулся темы предстоящего юбилея:

- Хочется, во-первых, поддерживать праздничное настроение весь год, а во-вторых, охватить абсолютно всех сотрудников, чтобы каждому эта дата запомнилась. В сентябре в филиале организовали штаб по подготовке праздничной программы. Есть мысль вовлечь в неё и норильчан, чтобы они побольше узнали о нашем предприятии и Дудинке в целом. Основное празднование намечено на 17 сентября. Конечно, будет уличный концерт для наших работников и всех горожан. Надеемся, что Северный флот, уже традиционно организующий учения в Дудинке, тоже примет участие в юбилейном торжестве. Также планируется выставка техники. Думаю, людям будет интересно посмотреть, какие необычные машины работают в порту.

А на данный момент главной задачей предприятия является массовая вакцинация сотрудников от коронавируса, и с ней коллектив ЗТФ справился на отлично, отметил Новаков:

- На сегодняшний день у нас вакцинировались более 96% сотрудников. Непривитыми остались только те, кто имеет медотвод. Что важно, люди принимают решение о прививке осознанно. Это доказывает и тот факт, что уже 30% сотрудников филиала, а это более 400 человек, записались на повторную вакцинацию. Благодаря массовой вакцинации летнюю навигацию и уходящий год филиал отработал стабильно. Все поставленные компанией задачи выполнены. Грузооборот в летнюю навигацию ощутимо увеличился, доля марочного груза выросла на 40%. На морском направлении стало больше судов. Изменилась структура грузов: стало больше техники, стройматериалов, металлоконструкций. Так что с годом мы справились.