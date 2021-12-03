В 2022 году в Норильске и на Таймыре пройдёт выставка «100 арктических промыслов и товаров»

На круглом столе «Международное сотрудничество в сфере туризма в рамках председательства России в Арктическом совете» представители арктических регионов и федеральное агентство по туризму обсудили перспективы туристической индустрии и сохранение природы Арктики.

Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов, представляя туристические проекты Таймыра, сделал акцент на главном достоянии полуострова - его жителях и, в частности, на коренных этносах Таймыра. Он рассказал о большой работе, которую проводит АРН и город для развития туризма на территории, отметив также, что при этом важно сберечь экосистему и традиции коренных народов Севера.

Как рассказал директор АРН, в 2022 году Норильску и Таймыру выпала честь стать площадкой, на которой пройдёт выставка «100 арктических промыслов и товаров». Максим Миронов предложил всем участникам круглого стола приехать на Таймыр, увидеть выставку своими глазами и познакомиться с промыслами коренного населения. Отвечая на вопрос об оптимальном балансе между количеством туристов и сохранением уникальной природы, он пояснил, что в рамках создания мастер-плана ТРК «Арктический» специалисты пришли к выводу, что речь может идти о 50 000 гостей в год, но всё зависит от инфраструктуры.

Директор АРН добавил, что развитию туризма на Таймыре в ближайшие годы будет способствовать и реализация плана социально-экономического развития Норильска: в городе начинается масштабное обновление, предусматривающее в том числе создание туристических объектов. Это и Арктический музей современного искусства, и торгово-пешеходная туристическая улица. Также в Дудинке и Норильске будет создано несколько этнодеревень.