В 2023 году в Норильске будет запущен новый асфальтобетонный завод

В реализацию проекта по соглашению с КРДВ планируется инвестировать 79,1 млн рублей. По словам генерального директора ООО «Металл-град» Виктора Данилова, компания уже реализует строительные материалы на территории Норильска и имеет в наличии спецтехнику для строительства и ремонта дорожных покрытий.

«Комплексным планом развития Норильска до 2035 года предусмотрено создание в городе современной инфраструктуры, в том числе дорожно-транспортной, которой необходим материал для устройства и поддержания дорожного полотна. В рамках соглашения о передаче части функций управляющей компании, подписанного с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, будем сопровождать проект компании «Металл-град» на всех стадиях его реализации – от упаковки до запуска», – отметил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.