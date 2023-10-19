В 2024 году в Большом Норильске благоустроят три объекта

Напомним, адреса для участия в муниципальной программе определяются посредством голосования норильчан за тот или иной предложенный объект.

В настоящее время в планах на 2024 год по программе запланировано проведение работ по трём объектам. Два из них – общественные территории, расположенные в районах Талнах и Кайеркан.

Так, в Талнахе предполагается обустроить место отдыха в районе ул. Рудной, 9-11, на земельном участке площадью более 3800 кв. м. В Кайеркане также будет организовано общественное пространство для отдыха жителей – в районе ул. Школьной, 10. Площадь благоустройства составит 2000 кв. м.

Кроме того, в программу включена одна придомовая территория в Кайеркане на ул. Школьной, 17. Там планируется смонтировать освещение, установить скамейки, урны и детскую площадку.

Члены депутатской комиссии по городскому хозяйству согласовали предложенный адресный перечень, рекомендовав учесть его при дальнейшем формировании муниципальной программы.