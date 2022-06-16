В 2024 году в Красноярск прибудут два новых теплохода - «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев»

Корпус теплохода «Андрей Дубенский» на территории завода можно увидеть издалека. Основной каркас длиной 99 метров и шириной почти 15 метров практически собран. Работы не прекращаются ни на день и идут в рамках графика. Однако меняются сроки поставки некоторых деталей: комплектующие из стран Европы и Японии заменяют на продукцию других государств.

«Наблюдаются определённые сложности, связанные с международной обстановкой и санкциями. Однако у специалистов есть полное понимание того, когда и какая деталь будет доставлена и смонтирована. Поэтому переживать за сроки сдачи не стоит. Есть уверенность, что в 2024 году в Красноярск прибудут сразу два теплохода - «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев». Добавлю, что мы очень вовремя приняли решение о строительстве, потому что большая часть комплектующих, которые были необходимы, уже находится на заводе», - отметил Александр Усс.

Генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо рассказал, что компания приняла решение переименовать проект строительства типовых судов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев». Сейчас проект технически называется очень сложно - А4590.2. По предложению Александра Усса ему дадут название «Енисей». «Очень хорошее предложение. Здорово, что даже в таких вопросах глава региона принимает активное участие. Мы надеемся, что проект под новым названием станет более узнаваемым и привлекательным для других регионов», – отметил Владимир Середохо. «Пусть и на других реках нашей могучей России название «Енисей» будет звучать гордо», - добавил Александр Усс.