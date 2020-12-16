В 39-й школе идёт поэтапное восстановление здания после залития

Напомним, в конце ноября в школе № 39 через повреждённую крышу и тёплый чердак полилась вода от тающих осадков. Залило кабинеты, рекреации, библиотеку, столовую, спортзал и другие помещения вплоть до первого этажа. Учебный процесс приостановили, детей перевели в другие школы. А по поручению исполняющего полномочия главы города Николая Тимофеева подрядчик в срочном порядке приступил к восстановительным работам.

- Весь объём работ был поделён на несколько этапов. Первый - устранение течи - выполнен, на кровле наведён порядок. Второй - просушка чердака. Здесь сделано шесть оконных проёмов, чтобы температурный режим максимально приблизить к температуре на улице. Третий - поэтапный запуск напряжения в местах, где просохла проводка и электроприборы, - сообщил Михаил Шевченко.

Основная причина появления течи - погодные условия, вследствие которых возникла температурная разница между чердаком и улицей.

- На данный момент помещение чердака восстановлено, здесь сохраняется холод, и температура пришла в норму. Кроме того, подрядчик провёл ревизию всех труб отопления, которые испаряют тепло. В дальнейшем будет сделана теплоизоляция, а также по всему периметру облицуем оцинковкой, чтобы исключить растепление, - рассказал Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.

Первые три этапа работ подрядчик должен был выполнить до 10 декабря, но в связи с погодными условиями выход на кровлю был запрещён. Поэтому строительная бригада сдаст объект на следующей неделе.

На косметический ремонт (в основном это шпатлёвка и окраска стен) по предварительным подсчётам потребуется 1,7 млн рублей. Но приступить к его выполнению подрядчик сможет только после того, как будет определён источник финансирования.