В Абанском районе масштабно реконструировали один из домов культуры

Дом культуры в селе Устьянск открылся 24 октября после масштабной реконструкции. Районные власти ранее писали Алексею Додатко письмо с просьбой помочь отремонтировать учреждение. В итоге СДК получил субсидию на 14 млн рублей в рамках проекта «Культура». Это стало первым этапом в реконструкции. На втором этапе уже в этому году было выделено ещё 7 млн рублей. На эти средства СДК отремонтировали отопление, окна, полы, стены, водоотведение, поставили камеры и пожарную сигнализацию.

Также спикер Законодательного собрания Красноярского края посетил парк «Горка» в Абане, где на выделенные из краевой казны 10 млн рублей поставили МАФ, беседки и тропинки. В Абане проверили площадку «Перекрёсток», где за 2 млн рублей построили новую сцену, поставили тренажёры, скамейки, качели и освещение. Ещё одной остановкой стала Абанская школа № 4, где в этом году открыли площадку ГТО за 3,1 млн рублей. Деньги выделялись из федерального, краевого и районного бюджетов.

«Здесь важна инициатива. Один из завершённых проектов — реконструкция Устьянского СДК. Работы длились два года по национальному проекту «Культура». Такие современные объекты становятся центрами жизни на селе. Важно создавать качественную инфраструктуру независимо от географической точки на карте Красноярского края», — рассказал Алексей Додатко.