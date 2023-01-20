В администрации города прокомментировали отдельные моменты концепции модернизации транспортной сети

Работа над концепцией ведётся уже несколько лет. В 2020–2021 годах проводилось серьёзное исследование действующей маршрутной сети города, состояния транспорта и других параметров, что позволило вплотную подойти к выработке концепции по улучшению транспортного обслуживания населения.

- Мы анализировали, как люди перемещаются в будни и выходные дни, какие точки города оказываются максимально напряжёнными и в какие часы, — рассказал советник главы Норильска Алексей Яковлев. — Проводили соцопросы. На основе полученных данных были предложены новые маршруты, подчеркну, все с регулируемым тарифом. В 2022 году концепцию представили на общественных слушаниях депутатскому корпусу и представителям Заполярного филиала. Конечно, найдутся те, кто будет не согласен с предложениями. Безусловно, мы учли мнение горожан, но всё же нужно понимать, что общественный транспорт — не такси.

Одно из предложений по оптимизации маршрутной сети — сокращение количества маршрутов с 32 до 25. Но в администрации уверяют: это не значит, что будут сокращены трассы движения или пропускаться какие-то остановки. Алексей Яковлев отметил, что презентация концепции, которая появилась в соцсетях, — лишь один из рабочих документов, а не окончательный. Концепция дорабатывается, вносятся корректировки.

- Пусть люди не пугаются, не будет так, что маршрут из Талнаха в Алыкель будет единственным, и им не хватит места. Мы всё предусмотрим. Хочу подчеркнуть, что мнения норильчан, активных горожан, депутатов учитываются. Мы ведём максимально прозрачную работу, чтобы организовать в городе достойную маршрутную сеть. Напомню, что существующая не менялась с советских времён, и сегодня назрела такая необходимость, — отметил советник мэра.

Много обсуждений вызывает решение перенести остановку на нечётной стороне Ленинского проспекта с Гвардейской площади к памятнику Владимиру Ленину. В администрации отмечают, что перенос необходим в соответствии с нормативами расположения остановочных пунктов на городских маршрутах. Однако в таком случае расстояние между остановками будет слишком большим, так что, возможно, появится промежуточный остановочный пункт. Этот вопрос пока решается.

Немаловажен и комфорт ожидания транспорта, который обеспечивают тёплые остановки. Их количество продолжит расти, — заверил Алексей Яковлев:

- Адреса их установки ранжированы по пассажиропотоку и пожеланиям граждан. В прошлом году мы установили 51 тёплый павильон. План на 2023 и 2024 годы — по 20 павильонов. Но есть предпосылки для досрочного исполнения контрактов — установки 40 остановочных пунктов уже в этом году. Глава города поставил задачу довести эту цифру как минимум до сотни. Рисков невыполнения такой задачи я не вижу.

Глава города Дмитрий Карасев отметил, что успешная реализация транспортной реформы зависит от возможностей главного транспортного предприятия города — НПОПАТ, его укомплектованности кадрами. Алексей Яковлев рассказал, что по данным на конец 2021 года на предприятии было более 130 вакансий, сегодня их менее 90, и набор сотрудников продолжается. Этому способствует значительное увеличение зарплаты водителей.

Новая концепция предполагает и участие частных перевозчиков, однако для них установят требования к единообразию транспорта. В частности, на маршруты должны будут выходить низкопольные автобусы большого класса типа северобусов и лишь в 10% — среднего (только на маршруты, где невозможно использовать большие машины). Автобусы также должны иметь до 30 мест для сидения, камеры наблюдения, валидаторы для бесконтактной оплаты.

- Дата запуска новых маршрутов пока не определена. За полгода до начала перезагрузки маршрутной сети информация будет размещена на всех доступных нам ресурсах, появится интерактивная карта как действующих маршрутов, так и новых, — резюмировал Алексей Яковлев.

Глава Норильска Дмитрий Карасев также подчеркнул, что без согласования с жителями радикальных изменений не последует: «Вижу, что идёт активное обсуждение маршрутов общественного транспорта. Спешу вас уверить и успокоить, что решений по внесению изменений в существующую схему движения не принималось и не будет приниматься без обсуждения с норильчанами! Все маршруты остаются».