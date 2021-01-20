В администрации Норильска состоялось заседание КЧС

Накануне в единую диспетчерскую службу из главного управления МЧС по Красноярскому краю поступило экстренное предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными метеорологическими явлениями. По данным Среднесибирского УГМС с 21 по 22 января на юге Таймыра ожидается сильный мороз, температура по прогнозам может составить до минус 45-50 градусов.

В связи с этим сохраняется высокий риск техногенных пожаров, обусловленных нарушениями техники безопасности - неосторожным обращением населения с источниками огня, возгоранием электропроводки, особенно в жилом секторе с высокой степенью износа. Сохраняется риск ДТП на дорогах, также связанный с нарушением норм безопасности и правил дорожного движения в результате опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.

Сильный мороз и аномальные температуры в федеральных, муниципальных и отраслевых документах относятся к категории чрезвычайных ситуаций. В целях защиты населения и территории муниципалитета Норильска было принято решение КЧС, в котором приведен комплекс мероприятий, обязательных к выполнению по учреждениям и предприятиям территории. В этом перечне контроль параметров теплоснабжения жилой зоны, сбор оперативной информации о состоянии топливно-энергетического комплекса, контроль за бесперебойным энергоснабжением систем коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения.

Со стороны АО «НТЭК» - непрерывный контроль за состоянием технического оборудования и оперативное реагирование на возможные аварийные ситуации, неснижаемый запасами дизельного топлива, готовность сил и средств к реагированию на аварийные ситуации и прочие неотложные меры реагирования.

Принято решением предоставлять информацию об оперативной обстановке в единую диспетчерскую службу Норильска каждые 4 часа в письменном виде.