В администрации Норильска завершилось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы Норильска

Заседание комиссии продолжалось почти пять часов, и, по признанию заместителя председателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова, квалификация кандидатов и качество проработки представленных ими проектов комплексного решения проблем Норильска позволяют говорить о том, что комиссии пришлось иметь дело с широким выбором среди основных претендентов на пост главы города.

Все 12 пакетов поданных документов были изучены и допущены к рассмотрению, затем члены комиссии лично побеседовали с соискателями. В итоге Норильскому городскому Совету предложили список из шести кандидатов на пост главы города. Это председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв; исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев; заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко; начальник правового управления администрации города Норильска Алексей Ситников; первый заместитель главы города Красноярска Владислав Логинов и глава Туруханского района Олег Шереметьев.

Главу города Норильскому городскому Совету депутатов предстоит избрать во вторник, 26 января.