В администрации обсудили повышение доступности интернета для норильчан

Генеральный директор компании «Единство» Татьяна Мохова рассказала о расширении пропускной способности волоконно-оптической линии связи в Норильске с 40 до 200 Гбит/с и повышении её надежности. Увеличение скорости интернет-связи в пять раз стало возможным благодаря модернизации. Теперь провайдеры могут расширить свои технические возможности.

«Мы со своей стороны сделали всё, что возможно, с учётом запросов жителей и юридических лиц. Очень важно, чтобы операторы связи Норильска воспользовались этой возможностью и начали активно расширять и улучшать свои сети и тарифы непосредственно в городе. Нам бы очень хотелось, чтобы та работа, которую мы проделали, была поддержана операторами связи, и чтобы люди почувствовали реальные изменения», - отметила Татьяна Мохова.

Представители операторов связи: компании МТС, «Вымпелком» (Билайн), «Т2 Мобайл» (Теле2), «Ростелеком» высоко оценили возможности, которые открываются перед Норильском. Провайдеры рассказали о планах по развитию своей инфраструктуры и пересмотру линейки тарифов. Некоторые сообщили, что уже приступили к подготовке сетей под расширение, чтобы обеспечить для горожан более высокие скорости связи.

Необходимость таких изменений подчеркнул заместитель главы Норильска Николай Тимофеев. Он отметил, что власти готовы оказывать сотовым операторам любую помощь в развитии связи и напомнил, что перед Норильском стоят большие задачи по реновации, которая должна сделать его одним из самых передовых арктических городов. По его мнению, новое поколение мобильной связи (5G) в северном городе должно появиться раньше, чем во всём Красноярском крае.

«Сотовая связь - это тоже показатель качества жизни. Разработан комплексный план развития Норильска, город совершенствуется, и связь должна быть на уровне. Администрация города готова делать всё для создания условий развития данного направления», - подытожил Николай Тимофеев.

На совещании также говорили о том, что увеличение скорости интернета даст толчок развитию в городе стриминговых сервисов, которые набирают популярность. Люди возвращаются из отпусков, нагрузка на сеть повышается, и в связи с этим в вечернее время трафика недостаточно.

Власти города надеются, что операторы связи воспользуются представленной возможностью увеличить скорость интернета. Особенно учитывая, что Норильск занимает первое место в России по количеству устройств с 5G на долю жителей. Обращение к федеральным операторам связи уже подготовлено.