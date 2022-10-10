В Агентстве развития Норильска обсудили будущее Городского озера

Согласно разработанному по заказу АРН эскизному плану, на территории у озера появятся спортивные и детские площадки, прогулочные дорожки с лавочками, зона общепита, площадка с шезлонгами, пирс-сцена, а также арт-объекты и иллюминация. Сам водоём будет экологичным и безопасным домом для полюбивших это место уток: планом предусмотрено отсыпать небольшой остров и разместить на нём утятник. Кроме того, озеро станет и пространством для развития водных видов спорта: сапсёрфинга, дайвинга, вейкбординга и др. Здесь появится визит-центр с кабинками для переодевания, комнатами хранения или проката спортинвентаря и общественным туалетом.

Зимой на озере будет не менее интересно, чем летом. Горожане смогут кататься на лыжах и тюбингах, маленькие норильчане — играть на детских площадках. А согреться можно будет горячим чаем, кофе и какао. Участники обсуждения предложили предусмотреть место под возведение снежного городка.

«Бюджет у такого проекта должен быть достаточно большой. Поэтому для его реализации мы планируем привлечь дополнительное финансирование, в том числе и грантовое. Также была бы удобна двухэтапная реализация: часть работ можно сделать в 2023 году, чтобы норильчане уже начали пользоваться этим общественным пространством, а закончить в 2024-м, — рассказывает директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. — Но на этом благоустройство Городского озера не должно остановиться. Наша задача – заложить качественную базу, чтобы в дальнейшем на этой территории развивался и бизнес, который сможет предложить норильчанам ещё больше услуг».

Эскизный проект благоустройства Городского озера одобрен на совещании с главой Норильска Дмитрием Карасевым. Следующий этап реализации масштабного проекта — подготовка проектно-сметной документации. Зимой территория вокруг озера будет под наблюдением инициативных горожан. Они выявят «слабые места» (снежные перемёты, скопление талых вод и др.) для более качественного проектирования и застройки.

Этим летом стартовал первый этап работы – очистка озера. В субботнике приняли участие около 130 норильчан. За пятичасовую уборку со дна и берега водоема извлекли множество автомобильных шин и бочек для топлива. Был и необычный улов: детская коляска, самокат, кроватка, велосипед, чемодан, старый диван, подъездные перила и даже учебная противотанковая мина без взрывателя. Под водой осталось ещё много мусора, рассказывают дайверы: металлолом, шины, покрышки, элементы от старых колясок и велосипедов. В АРН предложили провести дополнительные субботники, чтобы максимально очистить территорию озера.