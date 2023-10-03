МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Агентстве развития Норильска завершилась четырёхдневная серия практических тренингов «Школа предпринимательства»

В Агентстве развития Норильска завершилась четырёхдневная серия практических тренингов «Школа предпринимательства»

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В Агентстве развития Норильска завершилась четырёхдневная серия практических тренингов «Школа предпринимательства»

Напомним, что программа была разработана Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

В Агентстве развития Норильска завершилась четырёхдневная серия практических тренингов «Школа предпринимательства»В Агентстве развития Норильска завершилась четырёхдневная серия практических тренингов «Школа предпринимательства»

Обучение прошли 16 норильчан, которые не побоялись посмотреть на своё дело со стороны и захотели приобрести инструменты для его эффективного анализа. В рамках курса слушатели учились формировать уникальное торговое предложение, открывали секреты качественного финансового плана, изучали возможности для привлечения финансирования и узнавали, как выстраивать грамотный HR-менеджмент.

«Участниками интенсива стали и действующие бизнесмены, и самозанятые, и те, кто планируют запустить свои стартап-проекты. Они смогли оптимизировать бизнес-процессы, лучше понять методы управления рисками и научиться прогнозированию эффективной коммерческой деятельности, – рассказывает преподаватель «Школы предпринимательства» Антон Анфимов, сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, специалист АРН по инвестициям. – Особая ценность подобных тренингов – это качественный нетворкинг и возможность наладить полезные деловые контакты. Так, финалом курса стала презентация двух групповых проектов по открытию совместного бизнеса».

Все выпускники «Школы предпринимательства» получат сертификаты о прохождении обучения, наличие которых может быть обязательным условием при подаче заявок на участие в грантовых конкурсах и программах.

АРН ежегодно проводит «Школу предпринимательства» и иные тренинги, интенсивы и мастер-классы для действующих и начинающих бизнесменов. Следите за обновлениями, чтобы вовремя регистрироваться на очередные полезные занятия.

3 октября в 12:45 940
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