В Агентстве развития Норильска завершилась четырёхдневная серия практических тренингов «Школа предпринимательства»

Обучение прошли 16 норильчан, которые не побоялись посмотреть на своё дело со стороны и захотели приобрести инструменты для его эффективного анализа. В рамках курса слушатели учились формировать уникальное торговое предложение, открывали секреты качественного финансового плана, изучали возможности для привлечения финансирования и узнавали, как выстраивать грамотный HR-менеджмент.

«Участниками интенсива стали и действующие бизнесмены, и самозанятые, и те, кто планируют запустить свои стартап-проекты. Они смогли оптимизировать бизнес-процессы, лучше понять методы управления рисками и научиться прогнозированию эффективной коммерческой деятельности, – рассказывает преподаватель «Школы предпринимательства» Антон Анфимов, сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, специалист АРН по инвестициям. – Особая ценность подобных тренингов – это качественный нетворкинг и возможность наладить полезные деловые контакты. Так, финалом курса стала презентация двух групповых проектов по открытию совместного бизнеса».

Все выпускники «Школы предпринимательства» получат сертификаты о прохождении обучения, наличие которых может быть обязательным условием при подаче заявок на участие в грантовых конкурсах и программах.

АРН ежегодно проводит «Школу предпринимательства» и иные тренинги, интенсивы и мастер-классы для действующих и начинающих бизнесменов. Следите за обновлениями, чтобы вовремя регистрироваться на очередные полезные занятия.