В Агентстве развития Норильска расскажут про основы бизнес-планирования и финансового моделирования

Агентство развития Норильска (АРН) проведёт двухдневный мастер-тренинг «Основы бизнес-планирования и финансового моделирования». Предпринимателям помогут консультационным сопровождением, в результате чего будет проще наметить конкретные цели проекта, а также проводить мониторинг достижений. Участники узнают про методы разработки бизнес-плана и его основных разделов, научатся построению финансовой модели. Результатом занятий станут готовые шаблоны документов и возможность записаться на трекинг* проектов для качественной подготовки документации и её оптимизации.

Проведёт тренинг сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, специалист по инвестициям Агентства развития Норильска Антон Анфимов.

Встреча пройдет 8 и 9 июня в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская,33а, 2 этаж). Начало в 18 часов. Продолжительность мастер-тренинга – 3 часа.

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