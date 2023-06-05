МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Агентстве развития Норильска расскажут про основы бизнес-планирования и финансового моделирования

В Агентстве развития Норильска расскажут про основы бизнес-планирования и финансового моделирования

Главная / Новости / Город

В Агентстве развития Норильска расскажут про основы бизнес-планирования и финансового моделирования

В Агентстве развития Норильска расскажут про основы бизнес-планирования и финансового моделирования

Агентство развития Норильска (АРН) проведёт двухдневный мастер-тренинг «Основы бизнес-планирования и финансового моделирования». Предпринимателям помогут консультационным сопровождением, в результате чего будет проще наметить конкретные цели проекта, а также проводить мониторинг достижений. Участники узнают про методы разработки бизнес-плана и его основных разделов, научатся построению финансовой модели. Результатом занятий станут готовые шаблоны документов и возможность записаться на трекинг* проектов для качественной подготовки документации и её оптимизации.

Проведёт тренинг сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, специалист по инвестициям Агентства развития Норильска Антон Анфимов.

Встреча пройдет 8 и 9 июня в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская,33а, 2 этаж). Начало в 18 часов. Продолжительность мастер-тренинга – 3 часа.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке

Фото из открытых источников
5 июня в 13:10 610
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также