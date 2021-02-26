В аэропорт Норильска поступила новая техника

Объём отвала трактора 11 куб. метров, предназначен он в основном для перемещения большого объёма снега на территории аэропорта, перрона и привокзальной площади, уборки и выравнивания грунта.

Трактор с наилучшими техническими характеристиками поступил в аэропорт в хорошей комплектации. По словам главного инженера службы спецавтотранспорта и аэродромной механизации Андрея Колесниченко, на бульдозере установлен современный и достаточно мощный двигатель Cummins, значительно превосходящий свои аналоги ярославского производства. Увеличенная ширина гусеницы придаёт машине лучшую устойчивость на грунте и снежном насте, кабина отличается комфортом, оборудована современными элементами управления и дополнительными обогревателями.

В течение года новый бульдозер будет находиться на гарантийном обслуживании сервисной службы завода-изготовителя. Обладатели новинки, с учётом отзывов и технических характеристик тракторов данного типа и марки, рассчитывают отработать на нём не менее 10 лет.

В текущем году служба спецавтотранспорта аэропорта планирует получить несколько единиц техники, в том числе ещё один бульдозер. Специалисты продуманно подбирали себе технику в рамках программы обновления парка; по словам Андрея Колесниченко, даже советовались с бульдозеристами, работавшими на этих машинах на одном из крупных транспортных предприятий Норильска.