В аэропорту Диксон открылся новый модульный аэровокзал

Изготовление блок-модуля аэровокзала началось ещё в 2019 году, в этом же году его туда и доставили. В июле 2020 года начался его монтаж. Стоимость его изготовления составила 40 миллионов рублей, стоимость монтажа - 20 миллионов рублей.

- Двухэтажный служебно-пассажирский блок-модуль общей площадью 864 квадратных метра имеет зал ожидания площадью 110,2 квадратных метра. В новом аэровокзале предусмотрены помещения для пассажиров с детьми, полиции и сотрудников пограничного контроля. Здесь разместятся все службы, обеспечивающие эксплуатацию аэропорта и обслуживание пассажиров, - рассказали в Росавиации. - Новый блок-модуль соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных групп населения. В модуле предусмотрены номера, в которых сотрудники аэропорта, задействованные в обеспечении обслуживания пассажиров, смогут разместиться с комфортом. Оборудованы кухня для приготовления пищи, санузлы и душевые комнаты. Модуль отапливается от автономной дизельной котельной. Система канализации осуществляется станцией биологической очистки.

Для справки: аэропорт Диксон располагается на островной части посёлка. Аэропорт обслуживает воздушные суда, выполняющие регулярные пассажирские, грузовые чартерные рейсы, а также полёты по обеспечению высокоширотных экспедиций и по охране государственной границы. Был построен в 1930-е годы, в период активного освоения северных широт.