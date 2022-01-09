МАУ ИЦ «Норильские новости»

В аэропорту Диксона произошёл пожар

В аэропорту Диксона произошёл пожар

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В аэропорту Диксона произошёл пожар

На данный момент сотрудники Норильской транспортной прокуратуры проводят проверку по соблюдению требований пожарной безопасности.

В аэропорту Диксона произошёл пожар

На сегодняшний день известно, что пожар произошёл 8 января около 03.20 часов. К счастью, пострадавших нет, оборудование не повреждено. В тушении пожара приняли участие сотрудники аэропорта, также на место возгорания прибыли специалисты МЧС России.

По словам очевидцев, в пожаре пострадало административное здание аэропорта, где производили досмотр. Но на работу аэропорта это никак не должно повлиять. Взлётно-посадочная полоса не пострадала.

В ведомстве добавили, что деятельность аэропорта по обслуживанию пассажиров, приёму и отправке воздушных судов не приостановлена.

Фото из открытых источников
9 января в 12:26 150
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