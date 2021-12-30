В аэропорту Норильск полицейский Дед Мороз поздравил жителей и гостей Таймыра с наступающим праздником

Транспортные полицейские при поддержке Общественного совета при Таймырском линейном отделе МВД России провели акцию «Полицейский Дед Мороз» в аэропорту Норильск имени Николая Урванцева.

Гостей и жителей северного города и Таймырского Долгано-Ненецкого района встречал главный новогодний волшебник, роль которого исполнил сотрудник транспортной полиции Антон Малий. Он поздравил улетающих и прибывающих пассажиров с наступающим Новым годом и Рождеством. Особенно радовались неожиданной встрече с Дедом Морозом юные авиапутешественники и с удовольствием рассказывали стихи и пели песни о зимнем празднике. Всем ребятам полицейский Дед Мороз вручил сладкие подарки, календари и волшебные письма, в которых детишки найдут полезные советы и правила безопасного поведения.