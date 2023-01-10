МАУ ИЦ «Норильские новости»

В аэропорту Норильск самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

В аэропорту Норильск самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Главная / Новости / Город

В аэропорту Норильск самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Инцидент произошёл сегодня около 09.00.

В аэропорту Норильск самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

«При выполнении разворота к исполнительному старту произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании NordStar, выполняющего рейс Норильск-Москва, за пределы взлетно-посадочной полосы», - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В этот момент на борту находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были размещены в здании аэровокзала. А борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного события.

10 января в 15:36 2820
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также