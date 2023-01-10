В аэропорту Норильск самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы
В аэропорту Норильск самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы
Инцидент произошёл сегодня около 09.00.
«При выполнении разворота к исполнительному старту произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании NordStar, выполняющего рейс Норильск-Москва, за пределы взлетно-посадочной полосы», - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В этот момент на борту находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были размещены в здании аэровокзала. А борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния.
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного события.