В аэропорту Норильск торжественно открыли новогоднюю ёлку

Всем детям и взрослым, присутствовавшим в терминале аэропорта Норильск, авиакомпания представила настоящую новогоднюю сказку, в которой Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи показали, как доставляют подарки в разные города. Дети с интересом помогали сказочным героям, а в завершении мероприятия получили свои новогодние дары.

Гвоздём программы стало открытие новогодней ёлки. Она украшена игрушками, изготовленными маленькими пассажирами в рамках конкурса «Украсим ёлку вместе с NordStar». В это же время стартовало голосование по выбору лучшей ёлочной игрушки.

Напомним, конкурс на лучшую ёлочную игрушку проводился с 1 по 30 ноября 2021 года. Дети из Норильска, Талнаха, Дудинки и Кайеркана предоставили организаторам более 400 уникальных игрушек, сделанных своими руками по различным технологиям. Большинство украшений изготовлены из бумаги, ткани, дерева, но встречаются и уникальные экспонаты, например, съедобные — из пряничной основы. Порядка 80 игрушек были отобраны для дальнейшего участия в конкурсе и развешаны на новогодней ёлке авиакомпании NordStar в аэропорту. Остальные — украсят ёлки в больницах и других медицинских учреждениях Норильска, где будут дарить радость посетителям в период праздников.

Проголосовать за лучшую игрушку можно до 26 декабря, а уже 28 декабря в социальных сетях авиакомпании будут объявлены результаты голосования и разыграны три ценных приза.