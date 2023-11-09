В аэропорту Норильска из-за непогоды задержали шесть рейсов

Сегодня пассажиры авиакомпаний NordStar и «Сибирь» не смогли улететь в Санкт-Петербург, Новосибирск, Минеральные Воды, Москву, Екатеринбург и Красноярск. Задержка рейсов составляет более шести часов.

Вылета своего рейса ожидает 451 пассажир.

Норильская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг.

В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921-70-00.

Роспотребнадзор напоминает, при задержке рейсов авиакомпании обязаны: